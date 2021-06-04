Свирепый носорог прогнал тигра с водопоя и попал на видео

Носорог прогнал тигра с водопоя в национальном парке Казиранга в индийском штате Ассам. На видео с животными обратил внимание сайт телеканала News 18.

В начале апреля 25-летний Бишваджит Четри (Bishwajit Chetry), который уже пять лет работает гидом в национальном парке, сопровождал троих туристов из Мумбаи. Когда они проехали несколько километров вглубь национального парка, он остановил автомобиль около небольшого водоема.

«На водопое была крупная самка носорога с детенышем. Я сказал туристам, что мы не поедем дальше и понаблюдаем, что животное будет делать. Примерно через полчаса носорог заметил бенгальского тигра, который находился на расстоянии нескольких метров», — сообщил Четри.

Он отметил, что, защищая детенышей, самки носорогов становятся очень свирепыми. «Носорог начал преследовать тигра. Он убедился, что большая кошка вышла из воды. Я снял произошедшее на видео. Это один из редких и удачных моментов для меня и впечатление всей жизни для туристов», — сказал гид.

«Когда я везу туристов, я следую на крик оленей, чтобы найти тигров. В этом году этих хищников наблюдают очень часто. Почти всем туристам, которых я сопровождал, повезло увидеть бенгальского тигра в Казиранге», — подчеркнул Четри.

Ранее сообщалось, что в Индии внезапно появившийся из-под воды крокодил огрызнулся на гепарда и испортил ему водопой. Испуганная большая кошка резко подпрыгнула, перепрыгнула через крокодила на середину пруда, поспешно ретировалась на берег и скрылась из вида.