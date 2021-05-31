Крокодил испортил водопой гепарду и попал на видео

В Индии внезапно появившийся из-под воды крокодил огрызнулся на гепарда и испортил ему водопой. Видео с животными опубликовал в Twitter офицер Индийской лесной службы Сурендер Мехра (Surender Mehra).

На записи видно, как гепард подходит к пруду и начинает пить воду. Неожиданно из воды появляется крокодил и огрызается на гепарда. Испуганная большая кошка резко подпрыгивает, перепрыгивает через крокодила на середину пруда, поспешно ретируется на берег и скрывается из вида. Где и когда снято видео, не уточняется.

«Дикая природа полна неожиданностей и сюрпризов», — отметил Мехра в подписи к клипу. Запись длительностью 14 секунд стала вирусной в соцсетях и набрала тысячи просмотров.

«Выживает самый приспособленный», — написал Мехра.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском сафари-парке Мала-Мала черепаха испортила водопой льву и львице на глазах у туриста и гида. Несмотря на назойливую рептилию, лев и львица напились воды и отправились отдыхать.