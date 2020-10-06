Агрессивный носорог прогнал занимающихся любовью львов и насмешил туристов

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В Национальном парке Крюгера в ЮАР агрессивный носорог помешал львам заниматься любовью. Запись с животными опубликована на канале Kruger National Park Videos на YouTube.

Туристы снимали на видео спаривание львов. Неожиданно к хищникам подошел носорог. Несколько секунд он выжидательно смотрел на пару, после чего устремился в их сторону, чтобы прогнать. Когда испуганные львы ретировались, носорог победоносно ушел.

Необычный ролик с животными за несколько дней собрал более 16 тысяч просмотров и насмешил комментаторов. «Этот носорог не хочет, чтобы на его владениях появилось еще больше львов», «Его, наверно, недавно бросил партнер», «Полиция нравственности подъехала», — шутили пользователи сайта.

Ранее в парке Крюгера очевидцы запечатлели битву двух носорогов. На кадрах видно, как взрослый носорог аккуратно бодается со своим противником. Юное животное идет в наступление и медленно смещает своего старшего собрата с дороги в заросли.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.