Стадо буйволов отбило сородича у прайда львов и попало на видео

Стадо буйволов в заповеднике Мала-Мала в ЮАР откликнулось на крик сородича о помощи и отбило его у прайда львов. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Видео с животными снял гид Йонти Бозас, который сопровождал группу туристов. Они заметили львов и буйволов еще с вечера, а на следующее утро решили пораньше выехать на сафари, где и застали сцену охоты. На записи видно, как несколько львов напали на одиноко стоящего буйвола. Один из хищников запрыгнул на спину жертве, остальные окружили ее и стали кусать ноги и бока буйвола.

Неожиданно на помощь буйволу пришел его сородич. Он разогнал львов и подбросил одного из них в воздух рогами. Вскоре на место происшествия прибежали и остальные буйволы из стада. Львы бросили добычу и обратились в бегство.

По словам Бозаса, охота длилась около четырех часов. «Мы видели, как один из буйволов загнал львов на дно высохшей реки, а стадо продолжило двигаться в противоположном направлении. Лев, которого подняли на рога, убежал, но затем вернулся к прайду. Нам повезло, что мы стали очевидцами такой сцены на открытой местности. Я смог снять произошедшее на видео», — отметил гид.

Многие пользователи в соцсетях назвали буйвола удачливым. Другие восторгались его сородичами, которые пришли на помощь. «Сила в количестве. Очень круто», — написали один из них. «Какое эпичное зрелище», — отметил другой. «Мне это нравится. Братья приходят на помощь», — подчеркнул третий.

Ранее сообщалось, что туристы в замбийском национальном парке Нижняя Замбези стали свидетелями нападения стаи гиеновидных собак на буйволов. Хищникам удалось справиться со здоровой взрослой буйволицей.

