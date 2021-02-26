Буйволица спасла детеныша от леопарда и пустилась в бегство от льва

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера запечатлели, как буйволица спасла детеныша от леопарда, однако затем парнокопытным пришлось пуститься в бегство от льва. Кадры произошедшего опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Ролик снял Мэттью Стейн ( Matthew Steyn) во время поездки в национальный парк Крюгера со своей семьей. Турист рассказал, что они остановились у реки, чтобы понаблюдать за стадом буйволов. Среди взрослых животных посетители парка заметили и буйволенка, который только учился ходить.

Вскоре путешественники обратили внимание, что на буйволов смотрят не только они, но и затаившийся в кустах леопард. Постепенно стадо парнокопытных начало уходить, оставив мать и буйволенка одних. Буйволица почувствовала что-то неладное, бросилась в кусты и прогнала леопарда. Сразу после этого на них попытался наброситься лев, но животное сумело отогнать и его.

Несмотря на это, лев продолжил преследовать отбившихся от стада парнокопытных. Вскоре Стейн и его семья потеряли животных из виду, однако турист предположил, что едва стоявший на ногах буйволенок вряд ли сможет долго убегать от хищника. Он очень удивился, что остальные буйволы не пришли на помощь оказавшимся в беде сородичам.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.