Стадо буйволов бросилось на леопарда ради спасения детеныша

В национальном парке Яра на юго-востоке Шри-Ланки сняли на видео нападение леопарда на буйволенка. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на сайте Newsflare.

Молодой хищник подкрался к стаду индийских буйволов, которые паслись возле дороги. Он выскочил, когда мимо проходил детеныш, схватил его за горло, и потащил в заросли.

Стадо бросилось на помощь буйволенку и сумело спасти его. Какое-то время леопарду удавалось терпеть наседающих на него буйволов, но в итоге он не выдержал, бросил добычу и забрался на дерево.

В национальном парке Яла водятся редкие цейлонские слоны, а также индийские буйволы, крокодилы, шри-ланкийские губачи и другие животные. В парке обитает одна из самых высоких по плотности популяциий леопардов в мире.

Ранее в парке Крюгера буйвол сразился со львами в метре от туристов. По словам очевидцев, животное растерялось, оказавшись в ловушке львиного прайда, и с грохотом врезалось в джип. Лев испугался шума и отбежал, позволив жертве убежать в противоположном направлении.

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