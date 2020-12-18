Десятки буйволов расправились с охотившейся на них львицей и попали на видео

Kruger Sightings / YouTube

В южноафриканском национальном парке Крюгера стадо буйволов затоптало охотившуюся на них львицу. Видео произошедшего появилось на канале Kruger Sightings в YouTube.

Две голодные львицы решили подкрепиться и поохотиться на буйволов. Однако у противника оказалось численное преимущество. Быки вцепились в одну из хищниц и подкинули ее на рогах в воздух. Очевидцы сняли на видео, как десятки буйволов пытаются расправиться с львицей, подняв над собой облако пыли.

В результате быки притащили полумертвую хищницу к водоему и бросили на берегу.

Видео с животными собрало миллион просмотров и тысячи лайков. Зрители заметили в комментариях, что, судя по видео, львицу не убили. «В конце ролика видно, что она продолжает шевелить головой и правой ногой, но, скорее всего, ей сломали спину», — отметил пользователь Майкл Кэл (Michael Kael).

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда опубликовал видео, на котором стадо буйволов прогоняет двух напавших на них львов. «Единство и победа — это синонимы. Львы, которые охотились на буйволов, сами стали преследуемыми благодаря единству группы», — писал Нанда.