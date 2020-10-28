Буйвол сразился со львами в метре от шокированных туристов и попал на видео

В южноафриканском национальном парке Крюгера буйвол сразился со львами в метре от шокированных туристов. Кадры с животными появились на канале Kruger Sightings на YouTube.

Свидетелями произошедшего стали 39-летняя Дженнифер Коулман и 32-летний Личен Тонкин. Они находились на одной экскурсии в разных сафари-джипах и смогли запечатлеть уникальную битву с двух углов. «Мы остановились, чтобы понаблюдать за львицей и ее тремя детенышами. Вдалеке мы видели двух буйволов. В другой стороне мы заметили еще одну львицу и бегущего куда-то льва», — вспоминает Тонкин.

Вскоре стало понятно, что лев вместе с сородичами гнался за буйволом. «Мы были шокированы, когда буйвол подбежал прямо к нашей машине», — признается Тонкин. «Лев погнался за самцом буйвола совершенно внезапно. Они пересекли дорогу прямо перед нами, и мы с удивлением наблюдали за ходом битвы, — говорит Коулман. — Две львицы, которые были возле своих детенышей, присоединились к погоне за буйволом».

Лев вцепился в буйвола и не отпускал его. Жертва до последнего сопротивлялась и пыталась сбросить хищника. По словам туристов, животное растерялось, оказавшись в ловушке львиного прайда, и с грохотом врезалось в джип. Лев испугался шума и отбежал, позволив жертве убежать в противоположном направлении.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

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