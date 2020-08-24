Противостояние рассерженных слонов и непоколебимого буйвола сняли на видео

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния рассерженных слонов и непоколебимого буйвола. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на YouTube-канале парка.

Инцидент произошел, когда несколько слонов решили отпугнуть буйволов, которые паслись у них на пути. Когда они бросились на них, почти все буйволы немедленно ретировались. Остался только один: он не сдвинулся с места и продолжал щипать траву.

Один из слонов остановился возле упрямого буйвола и попытался донести до него свое недовольство. Он возмущенно махал ушами, несколько раз вставал в позу с поднятым хоботом, но все было тщетно. Буйвол игнорировал его усилия и не трогался с места. В итоге слоны оставили его в покое и ушли.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.