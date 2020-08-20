Смертоносная битва мангуста и змеи попала на видео

Офицер индийской лесной службы Абдул Кайму запечатлел на камеру, как мангуст расправился со змеей. Запись смертоносной битвы животных появилась в его Twitter-аккаунте во вторник, 18 августа.

«Это абсолютно естественно. Я рад, что ни один рыцарь не прервал сражение, желая кого-то спасти. Это природа, здесь выживает сильнейший», — написал Кайму.

На опубликованных в Twitter кадрах видно, как змея пытается сбежать от голодного мангуста. Действие происходит на дороге на глазах у многочисленных водителей. Несмотря на сопротивление рептилии, мангуст одержал победу.

Видео стало вирусным и собрало более семи тысяч просмотров. Комментаторы согласились, что люди не должны вмешиваться в жизнь дикой природы. «Битва на выживание…», «Редкие, завораживающие и в то же время грустные кадры», «Да, пусть природа живет по своим законам», — писали пользователи сети.

Ранее работники южноафриканского Национального парка Крюгера сняли на видео, как мангуст в последний момент сбежал от охотящегося на него леопарда. Наблюдатели предположили, что неопытная молодая самка не понимала, что мангусты видят, как она их поджидает.

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