Неопытный леопард упустил мангуста из-под носа

dailymail.co.uk

Мангусту удалось в последний момент сбежать от охотящегося на него леопарда. На видео произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

Ролик сняли работники южноафриканского Национального парка Крюгера. На видео молодая самка леопарда по имени Тлаламба поджидает стаю мангустов. Однако из-за неопытности хищник, как предположили наблюдатели, не понимает, что мангусты тоже его видят. Поэтому прыжок Тлаламбы не оказывается для них неожиданностью, и они бросаются врассыпную. Даже самому ближнему к леопарду мангусту удается убежать.

На фоне слышны разговоры снимающих ролик людей. Они переживают за мангустов и называют решение леопарда подпустить их близко «неплохим ходом». В подписи к видео работники парка выразили уверенность, что с возрастом хищник улучшит свои охотничьи навыки: «Хотя Тлаламбе и не повезло в этот раз, у нее есть задатки стать такой же искусной охотницей, как ее мать Тханди».

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