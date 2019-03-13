Леопард погнался за обезьяной и застрял на дереве

В Индии леопард застрял на дереве во время охоты на обезьяну. На видео произошедшего обратил внимание видеопортал Newsflare.

Ролик был снят 11 марта одним из жителей деревни Даррипара штата Чхаттисгарх в центральной Индии. В погоне за обезьяной леопард пробрался в деревню и залез на дерево. Мартышка убежала, а хищник так и остался на ветках. Он не решался ни спрыгнуть, ни спуститься вниз.

Толпа деревенских жителей пришла посмотреть на застрявшего леопарда.

По данным портала News 18, животное спустили на землю сотрудники лесного ведомства, однако леопарду пришлось «довольно долго» ждать их.

В начале марта СМИ обратили внимание на видео спасательной операции по извлечению двух леопардов из колодца. Животные упали в воду в пылу драки за территорию.

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