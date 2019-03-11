Леопарды подрались и упали в колодец

В Индии зоозащитникам пришлось вытаскивать из колодца двух леопардов, упавших в воду во время драки. На видео спасательной операции обратило внимание издание Daily Mail.

Инцидент произошел в деревне Баткальвади, штат Махараштра, в пятницу, 8 марта. Два леопарда схлестнулись в битве за территорию и в пылу драки провалились в 15-метровый колодец. Местные жители услышали рык животных из колодца и вызвали экологов из центра защиты леопардов, расположенного в 80 километрах от деревни.

Когда зоозащитники прибыли на место, леопарды перестали драться и, обессиленные, прижимались друг к другу, стоя на выступе у стены. Экологи спустили вниз клетку и по одному подняли животных. Спасательная операция продолжалась около трех часов, за ней наблюдали деревенские жители.

Животных доставили в центр защиты леопардов. По словам ветеринаров, у них есть неглубокие раны, оставшиеся после драки, внутренние повреждения докторам обнаружить не удалось. «Оба животных истощены и находятся в тяжелом шоковом состоянии. Мы понаблюдаем за ними несколько дней, пока они не окрепнут, и тогда выпустим их на волю», — заявил главный ветеринар центра Аджай Дешмук (Ajay Deshmukh).

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