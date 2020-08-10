Полусъеденная антилопа попыталась сбежать от гепарда и довела туристку до слез

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В южноафриканском национальном парке Крюгера полусъеденная антилопа импала попыталась сбежать от гепарда и довела туристку до слез. Кадры произошедшего опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Голодный гепард напал на антилопу и принялся поедать ее с хвоста. Импала до последнего боролась за жизнь и пыталась сбежать. На кадрах видно, как окровавленное животное лежит на боку и отчаянно перебирает передними ногами.

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Вскоре гепарда и его жертву окружили стервятники. Птицы приближались к хищнику, прогоняя его. В конечном счете гепард сдался и убежал прочь. После нападения птиц от импалы остались только кости.

«Я испытывала смешанные чувства от происходящего. Я даже заплакала, когда увидела, как импала сопротивляется, — призналась автор ролика Адри ван ден Мерве. — Но все же это реалии дикой природы, хоть и печальные».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.