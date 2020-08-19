Противостояние крокодила и варанов за яйца попало на видео

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями нападения варанов на гнездо крокодила. Кадры противостояния, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Автор видео Колин Преториус (Colin Pretorius) рассказал, что заметил самку крокодила, когда завтракал в ресторане. На глазах у людей рептилия выкопала в песке ямку и отложила туда яйца. После этого она отползла в сторону, чтобы погреться на солнце, но по-прежнему не сводила глаз с гнезда.

«Потом мы заметили, как в кадре появился варан, — вспомнил Преториус. — Он пытался подкрасться к крокодилу сзади, чтобы украсть его яйца». Рептилия отогнала ящерицу в сторону, однако та не ушла, а продолжила наблюдать за крокодилом с безопасного расстояния. Вскоре к ней присоединился еще один варан.

«Крокодил какое-то время пытался прогнать ящериц, но вараны одержали победу и в итоге добились того, за чем пришли». — заключает Преториус. В конце видео одна из ящериц удаляется с яйцом в пасти, которое она выкопала, когда крокодил отлучился.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.