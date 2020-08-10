Бизоны спасли бородавочника от разъяренных львиц и попали на видео

Посетители южноафриканского национального парка Крюгера стали свидетелями спасения бородавочника от прайда разъяренных львиц. Кадры произошедшего опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

На записи видно, как голодные львицы набросились на бородавочника и начали его поедать. Ему на помощь ринулось огромное стадо бизонов. При виде парнокопытных хищники тут же отступили.

Бизоны оградили бородавочника от львиц, а те притаились в нескольких метрах и стали наблюдать за происходящим. Ни бизоны, ни львицы не стали вступать в битву. О состоянии пострадавшего бородавочника ничего неизвестно.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в парке Крюгера львица атаковала и заживо съела бородавочника. За кадром слышно, как посетители парка обсуждают увиденное и делают фотографии с животными.