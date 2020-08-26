Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео

Стадо буйволов прогнало двух напавших на них львов. На видео с животными обратило внимание издание India Today.

Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) опубликовал в Twitter запись, на которой два льва готовятся напасть на стадо пасущихся буйволов. Как только львы подбегают к стаду, буйволы убегают от них. Через пару секунд несколько быков возвращаются, чтобы прогнать львов. Хищникам пришлось ретироваться.

«Единство и победа — это синонимы. Львы, которые охотились на буйволов, сами стали преследуемыми благодаря единству группы», — написал Нанда.

Клип стал вирусным в соцсетях и за несколько часов собрал более 2,6 тысячи просмотров.

Ранее сообщалось, что в южноафриканском национальном парке Крюгера нелепое противостояние львов и стада буйволов рассмешило очевидцев. Пара львиц подкралась к многочисленному стаду буйволов и обратила их в бегство, но когда хищницы оказались совсем близко, их противники развернулись и пошли в ответное наступление.