Напряженная битва пяти молодых буйволов против одного пожилого попала на видео

Посетители национального парка Крюгера, ЮАР, запечатлели напряженную битву буйволов за территорию. Видео с животными появилось на YouTube-канале Wildest Africa — Epic Wildlife Videos.

На кадрах видно, как пять буйволов окружили пожилого сородича. Один из них зацепился рогами с рогами противника, пытаясь прогнать его с территории. Когда жертва вырвалась из хватки и убежала, за ней погнался один из нападавших. Отделившись от остальных, два противника вступили в равный поединок. Исход сражения остался неизвестен.

Ролик с животными набрал тысячи просмотров и восхитил людей. Пользовательница Каролина Эл (Carolena L) похвалила пожилого зверя за то, как он мастерски дал отпор молодым собратьям. Дженнифер Росс (Jennifer Ross) отметила, что нападать впятером на одного нечестно. «Он в порядке? — поинтересовалась она о здоровье старого быка. — Судя по видео, он избежал травм, и с ним все хорошо».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее в парке Крюгера буйвол сразился со львами в метре от туристов. По словам очевидцев, животное растерялось, оказавшись в ловушке львиного прайда, и с грохотом врезалось в джип. Лев испугался шума и отбежал, позволив жертве убежать в противоположном направлении.