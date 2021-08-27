Туристы сняли на видео невероятный исход нападения хищников на стадо буйволов

Туристы в замбийском национальном парке Нижняя Замбези стали свидетелями нападения стаи гиеновидных собак на буйволов. Кадры, снятые очевидцами, опубликованы на канале Latest Sightings в YouTube.

Хищникам удалось справиться со здоровой взрослой буйволицей. По мнению 37-летнего гида Марка Николсона, такой исход является крайне редким и почти невероятным событием. «Я 16 лет работаю в этой сфере и никогда не видел ничего подобного», — утверждает он.

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По его словам, он неоднократно наблюдал за этой стаей. Каждый день около пяти часов вечера она отправляется на охоту. Иногда собаки встречают стадо буйволов, однако такая крупная добыча им не по зубам. Николсон считает, что до сих пор им не удавалось одолеть даже молодых или ослабленных буйволов.

Но на этот раз собаки сумели завести пасшееся на поле стадо в лесистое место. Там они набросились на отставшую буйволицу и принялись кусать ее за ноги и заднюю часть туловища. «Некоторые другие буйволы пытались их прогнать, но несколько собак всякий раз обращали их в бегство, давая остальным возможность продолжать погоню», — рассказывает Николсон.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения от псов антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.