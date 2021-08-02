Антилопа перехитрила 16 гиеновидных собак, стадо бегемотов и крокодилов

Импала — африканская антилопа средней величины — в национальном парке Крюгера в ЮАР перехитрила шестнадцать голодных гиеновидных собак, увернулась от стада бегемотов и выжила в водоеме с крокодилами. Видео с животными опубликовано на канале Kruger Latest Sightings в YouTube.

24-летний рейнджер Дэниел Хитчингс (Daniel Hitchings) показывал посетителям заповедник. Группа увидела стаю из 16 гиеновидных собак. Через несколько мгновений Хитчингс заметил импалу, которая пришла на водопой.

Гиеновидные собаки погнались за ней. Антилопа сделала огромный скачок, чтобы скрыться от одного из преследователей, но затем поняла, что ей не удастся сбежать от остальной стаи, и прыгнула в водоем.

На записи видно, как импала отчаянно плывет через кишащую крокодилами запруду. На противоположном берегу она встречает семейство бегемотов. Один из них делает выпад к антилопе, но она быстро уворачивается от животного и скрывается в африканских кустарниках.

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«Для импалы сбежать от гиеновидных собак, не попасться крокодилам, а затем проскочить мимо бегемотов — удивительное везение. Иногда удача на твоей стороне, а иногда — нет. В данном случае она была на стороне импалы», — прокомментировал Хитчингс.

При беге на короткие расстояния импалы могут развивать скорость до 88 километров в час, а гиеновидные собаки способны длительное время бежать со скоростью до 72 километров в час, пока их добыча не выбьется из сил.

Ранее сообщалось, что противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Ради спасения от псов антилопа забралась на бегемота, но все равно стала жертвой хищных собак.

