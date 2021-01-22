Гну спасла раненого детеныша от леопарда и бородавочников и попала на видео

Антилопа гну спасла раненого детеныша от леопарда и бородавочников в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Видео с животными опубликовано на канале парка в Youtube.

На записи видно, как леопард пытается украсть детеныша антилопы гну, после чего появляются бородавочники и тоже намереваются схватить животное.

Видео снял 24-летний основатель канала Надав Оссендрайвер (Nadav Ossendryver), когда отправился наблюдать за гиеновидными собаками вместе с друзьями. Им позвонил один из смотрителей и сообщил, что леопард пытается напасть на раненого детеныша антилопы гну.

«Когда мы приехали туда, мать находилась рядом с детенышем и защищала его. В небе кружили стервятники. Затем мы заметили, как леопард направляется к детенышу. Как только мать увидела хищника, она отпугнула его. Леопард убежал в нашем направлении и спрятался в кустах», — рассказал Оссендрайвер.

После этого на место пришли бородавочники. Взрослая антилопа разогнала и их.

Ранее сообщалось, что в замбийском национальном парке Южная Луангва крокодилы и львы поспорили из-за добычи.кПоводом для конфликта стала импала, которую убили львицы.