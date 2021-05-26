Антилопа забралась на бегемота ради спасения от хищников

Противостояние антилопы и гиеновидных собак в южноафриканском национальном парке Крюгера попало на видео. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger National Park Videos в YouTube.

По словам автора видео, 42-летнего гида Криса Бейтса (Chris Bates), антилопа-импала пыталась укрыться от преследовавших ее хищников в водоеме. Собаки действительно избегали заходить в воду, однако избавиться от них не удавалось. Куда бы антилопа ни направилась, те бежали туда и поджидали ее на суше.

«Мы стали свидетелями невероятной стратегии, которую использовали псы, чтобы измотать импалу, которая ради спасения пробовала даже забраться на бегемота, который был в центре дамбы», — рассказывает Бейтс. Потревоженный бегемот направился к берегу и вынудил собак посторониться, но антилопу это не спасло. Одному из псов удалось вытащить ее из воды, после чего на животное набросилась вся стая.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.

Ранее сообщалось, что в одном из сафари-парков Ботсваны антилопу растерзали дикие гиеновидные собаки после того, как она спаслась от крокодила. Стая собак наблюдала за тем, как раненая антилопа ковыляла до суши, а затем напала на нее и загрызла.