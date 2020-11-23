Гиена со смехом спасла собрата от окруживших его хищников

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера стали свидетелями противостояния гиен и стаи гиеновидных собак. Кадры, снятые очевидцем, опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Гиеновидных собак привлекла гибель детеныша гиены. Они собрались, чтобы полакомиться им, но столкнулись с его матерью. Тогда хищники стали нападать на нее.

Гиена с трудом отбивалась от окруживших ее собак, пока на шум не прибежал другой член ее стаи. Вторая гиена погналась за дикими псами с характерными криками, напоминающими смех, и спасла собрата.

Гиеновидные собаки — один из исчезающих видов. В дикой природе их осталось около 1,4 тысячи особей. Крупнейшие популяции сохраняются на юге Африки и в южной части Восточной Африки. Эти хищники собираются в стаи и охотятся на других животных, в частности газелей. Они могут развивать скорость до 70 километров в час.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.