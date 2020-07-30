Хитрый дикий пес притворился мертвым и спасся от львов

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Хитрая гиеновидная собака сумела сбежать от львов, притворившись мертвой. Ролик о произошедшем появился на YouTube-канале Kruger Sightings.

Видео было снято в одном из национальных парков Ботсваны. Его автор, 50-летний инженер Клаус Бемер (Klaus Boehmer), рассказал, что сделал его на сафари с дочерью. Он отправился на экскурсию, так как ему обещали показать охоту гиеновидных собак — его любимых животных.

Однако в день съемки ролика по пути к лежбищу диких собак гид свернул к прайду львов. Пока туристы наблюдали, как хищники поедали добычу, к прайду приблизились несколько гиеновидных собак, гнавших вперед импалу. Дикие псы были увлечены охотой и не заметили, что бегут на львов.

Один из самцов львов накинулся на бежавшую впереди гиеновидную собаку, другая успела ускользнуть. Несколько секунд туристы ничего не могли разглядеть и слышали лишь крики животных. Затем им удалось различить лежащую неподвижно собаку. Когда львы перестали обращать на нее внимание, она вскочила и убежала.

Вечером туристы обнаружили выжившую собаку, хромавшую к лежбищу своей стаи. Сородичи пытались кормить ее, однако обессиленное и израненное животное не принимало еду. По словам гида, собака умерла спустя несколько недель после произошедшего.