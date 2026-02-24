Названы ненавистные женщинам мужские наряды

Журналист Филдсенд назвала безвкусными мужские жилеты и укороченные пиджаки

Британский модный эксперт, стилист и журналист Клемми Филдсенд назвала ненавистные женщинам мужские наряды. Материал приводит The Sun.

В первую очередь специалистка внесла в список безвкусных укороченные пиджаки. Подобную вещь в сочетании с белыми брюками, например, продемонстрировал в рамках промотура фильма «Грозовой перевал» актер Джейкоб Элорди, рост которого составляет 196 сантиметров. По словам Филдсенд, если ему подобный модный эксперимент простителен, то обычным мужчинам стоит избегать указанных предметов гардероба.

Кроме того, в перечень вошли жилеты, черные рубашки и брючные костюмы пастельного цвета, а также кепки-восьмиклинки, светло-голубые джинсы, идеально чистые белые кроссовки и брюки и шорты карго.

«Постоянное ерзание, суета и копание в куче карманов в поисках телефона мгновенно заставляют владельца [брюк карго] выглядеть непривлекательно и раздражающе», — высказалась стилист.

