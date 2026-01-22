Реклама

17:07, 22 января 2026

Российский стилист назвал необычный модный тренд для мужчин

Стилист Рогов посоветовал мужчинам подпоясывать джемперами брючные костюмы
Алина Гостева
Фото: Alena Zakirova / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал необычный модный тренд для мужчин. Пост на данную тему он опубликовал в своем Telegram-канале.

Эксперт проанализировал показы брендов и заявил, что в следующем сезоне популярными окажутся джемперы, используемые в качестве аксессуара. Так, он посоветовал подпоясывать данными предметами гардероба классические брючные костюмы и носить их как палантин поверх пальто.

«Или закручивайте свой свитер в жгут вокруг талии, как у Zegna, а можете и вовсе носить его как болеро, как у MSGM», — добавил специалист.

Ранее в январе Александр Рогов также предрек моду на необычный головной убор.

