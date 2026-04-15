21:00, 15 апреля 2026

Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

Заморозки нанесли виноградникам Шампани сильнейший за 23 года ущерб
Виктория Клабукова

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Заморозки уничтожили 40 процентов почек в виноградниках Шампани. Это сильнейший ущерб, который понес винодельческий регион за последние 23 года, пишет Le Figaro со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).

Больше почек погибло только в 2003 году — тогда масштабы бедствия достигли 45 процентов. В этом году заморозки пришли вовремя и не были для виноградарей неожиданностью, однако почки распустились почти на три недели раньше обычного. Ввиду этого ущерб был неизбежен. Эксперты не спешат с оценкой будущих потерь урожая, поскольку виноградные лозы еще не до конца сформировались. Вдобавок на объемы урожая будут влиять погодные условия — вплоть до времени его сбора.

Прежде в Международной организации винограда и вина (OIV) отмечали продолжительное сокращение объемов производства вина. На фоне экстремальных погодных явлений, которые представляют собой чередующиеся периоды засухи, ливней и заморозков показатели остаются ниже среднего с 2023 года.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Заморозки нанесли рекордный ущерб родине шампанского

    Зеленский заявил о выделении новой помощи Украине

    Все новости
