Климат ударил по производству популярного алкоголя

Reuters: Объемы производства вина остаются ниже средних третий год подряд

Хотя в 2025 году мировое производство вина слегка увеличилось, объемы его выпуска остаются ниже среднего уже третий год подряд. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Международную организацию винограда и вина (OIV).

Причиной такого развития событий называют климатические изменения. Иными словами, виноградники столкнулись с экстремальными и нестабильными погодными условиями. По предварительным оценкам OIV, в 2025 году в мире произведут 232 миллиона гектолитров вина. Это на три процента больше, чем в прошлом году, однако на семь процентов меньше среднего значения за пять лет.

Как заметил генеральный директор OIV Джон Баркер, неблагоприятные климатические условия наблюдаются в обоих полушариях. В некоторых регионах были жара и засуха, а затем пришли проливные дожди или неожиданные заморозки.

Во Франции зафиксировали самый низкий урожай с 1957 года, а производство в Испании упало до 30-летнего минимума. Впрочем, Италия сумела восстановить свои позиции крупнейшего мирового производителя, нарастив производство на восемь процентов.

В США выпуск этого алкоголя в 2025 году вырастет на три процента. Однако это будет на девять процентов меньше, чем в среднем за пять лет.

По данным Росалкогольтабакконтроля, производство водки в России упало в январе-октябре текущего года на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, составив 60,76 миллиона декалитров.