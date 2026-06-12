В Германии высказались о конфликте с Россией

Фройдинг: ФРГ нужно подготовиться к возможному конфликту с РФ к 2029 году

Германии следует подготовиться к возможному конфликту с Россией к 2029 году. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, передает Politico.

«Мы должны быть готовы к бою (...). 2029 год — это не немецкие сроки. Это разведывательные данные, согласованные с НАТО», — поделился он.

Немецкий военный отметил, что Берлину нужно ускорить процесс подготовки войск к возможному противостоянию с Россией. Фройдинг подчеркнул, что армия ФРГ должна улучшить свои возможности, чтобы быть готовой к любому сценарию, даже если «бой уже сегодня вечером».

Ранее бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент России Владимир Путин знает немцев лучше, чем они сами. Он сообщил, что глава России внимательно следит за событиями в Германии, в том числе освещаемыми в немецкой прессе и на телевидении.