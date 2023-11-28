Телеведущую Юлию Высоцкую уличили в использовании чужих фотографий еды

Фотограф потребовал от Высоцкой 125 тыс. руб. за использование его снимков еды

Ведущую телевизионного кулинарного шоу «Едим дома!» на НТВ Юлию Высоцкую уличили в использовании чужих фотографий еды на ее сайте. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Как сообщает издание, фотограф, фамилия которого не называется, заметил на кулинарном сайте Высоцкой два своих снимка, причем авторство на них указано не было. С помощью компании, которая занимается регулированием авторских прав, он обратился к принадлежащей ведущей компании «Едимдома.Ру».

Фотограф потребовал заплатить ему 125 тысяч рублей за использование снимков или удалить их с сайта. Однако, как утверждается в материале, Высоцкая не отреагировала на его требования. После этого представители фотографа обратились в Арбитражный суд Москвы.

Ранее Высоцкая отреагировала на мемы о своих кулинарных способностях. Она сделала репост видео певицы Марии Зайцевой, в котором она заявила, что заняться готовкой ее подвигла именно телеведущая.

Мемы о программе «Едим дома!» стали популярными весной 2023 года. Пользователи сети обратили внимание на то, что блюда, которые готовит Высоцкая в этой передаче, выглядят непрезентабельно. Это заставило их усомниться в ее кулинарных способностях.