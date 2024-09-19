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15:47, 19 сентября 2024Интернет и СМИ

В закрытие Comedy Club не поверили

Журналист Рябиков не поверил в закрытие юмористического проекта Comedy Club

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный российский журналист, главный редактор журнала «Генеральный директор» Михаил Рябиков не поверил в закрытие юмористического проекта Comedy Club на канале ТНТ. В своем Telegram-канале он опубликовал программу передач, согласно которой шоу продолжит выходить в эфир.

На изображении видно, что, несмотря на появившиеся ранее сообщения о том, что 20 сентября выйдет последний выпуск проекта, следующий выпуск программы покажут в эфире 27 сентября. «Comedy Club закрывается? Ну да, конечно!» — написал Рябиков.

Ранее креативный продюсер проекта, юморист Гарик Харламов сообщил, что Comedy Club закрывается. Отмечалось, что последний выпуск покажут 20 сентября. Отмечалось, что в нем должны были принять участие юмористы Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, генеральный продюсер проекта Артур Джанибекян.

Comedy Club начала выходить в 2005 году. Программа стала обладательницей телевизионной премии ТЭФИ. В 2017 году проект выиграл в номинации «Лучшая юмористическая программа/шоу», а в 2023-м — в номинации «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма».

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