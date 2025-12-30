Юмориста Харламова оштрафовали на три тысячи рублей за неправильную парковку

Юмориста Гарика Харламова оштрафовали в России. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Отмечается, что комик оказался в реестре должников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) из-за штрафа в размере трех тысяч рублей. Уточняется, что акт о правонарушении был составлен 24 декабря.

Предположительно, Харламова могли оштрафовать за неправильную парковку.

Ранее Харламов рассказал о том, как попал в КВН. По словам юмориста, его пригласили в команду Государственного университета управления (ГУУ). Комик вспомнил, что во время первого выхода на сцену он выносил ширму для выступления команды.

До этого Харламов раскрыл отношение к КВН. По его словам, он не воспринимает телеигру как конкурента Comedy Club.