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14:58, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Харламов рассказал о попадании в КВН

Комик Харламов рассказал, что его первая роль в КВН заключалась в выносе ширмы
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Юморист Гарик Харламов вспомнил о первой роли в КВН. Об этом он рассказал в интервью проекту DREAMCAST.

Харламов начал играть в команде КВН Государственного университета управления, куда его пригласил брат. Первая роль, по его словам, заключалась в своевременном выносе ширмы.

Юморист отметил, что начал выступать в команде после того, как придумал номер, который произвел фурор. В результате это позволило попасть ему в Высшую Лигу. «Мы стали чемпионами вуза. Нас взяли в московскую лигу, где играли все вузы Москвы, а после из всех вузов сделали сборную москвы, которая попала в Высшую Лигу к Александру Васильевичу (Маслякову, — прим. «Ленты.ру»). Там в полуфинале обыграли команду "95 квартал" во главе с Владимиром Зеленским и вышли в финал», — вспомнил комик.

Ранее Гарик Харламов рассказал, возможно ли научиться шутить. По его мнению, можно, но это сложная работа. Кроме того, он заявил, что считает инвалидами людей без чувства юмора.

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