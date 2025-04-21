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14:18, 21 апреля 2025Интернет и СМИ

Гарик Харламов оценил возможность научиться шутить

Комик Гарик Харламов заявил, что можно развить чувство юмора
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Популярный комик Гарик Харламов оценить возможность научиться шутить. Об этом он рассказал в интервью проекту Dreamcast.

По словам Харламова, развить чувство юмора можно, но это сложная работа.

Комик признался, что встречал людей без чувства юмора. «Я их абсолютно искренне жалею и считаю инвалидами, потому что это кошмар», — сказал он и также пояснил, что человек, у которого отсутствует или недостаточно развито это чувство, любую шутку автоматически воспринимает как личное оскорбление и начинает оскорблять в ответ, не понимая разницы.

Ранее Харламов сообщил, что не назовет дочь Ульяной из-за инициалов. «Если у меня вот дочка будет, мне главное единственное имя, которое мне нельзя, это Ульяна. (...) Потому что ее инициалы будут ***, Харламова Ульяна Игоревна», — сказал он.

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