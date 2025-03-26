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09:16, 26 марта 2025Интернет и СМИ

Гарик Харламов раскрыл самое нежелательное имя для дочери

Комик Гарик Харламов заявил, что не назовет дочь Ульяной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный комик Гарик Харламов раскрыл имя, которой он бы никогда не дал своей дочери. Самое нежелательное имя он назвал в шоу «Кстати», запись доступна на платформе VK Видео.

Вместе с гостьей шоу блогершей Идой Галич, которая ждет ребенка, ведущие обсуждали возможные варианты имен для будущих детей. Блогерша призналась, что долго выбирала, как назовет дочь, вместе со своим женихом.

«Если у меня вот дочка будет, мне главное единственное имя, которое мне нельзя, это Ульяна. (...) Потому что ее инициалы будут ***, Харламова Ульяна Игоревна», — ответил на это Харламов.

Ранее стало известно, Гарик Харламов задолжал Федеральной налоговой службе более 700 тысяч рублей. Сообщается, что долг перед налоговой нашли у сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит Харламову. Общий долг компании юмориста составил 714 тысяч рублей.

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