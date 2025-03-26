Гарик Харламов раскрыл самое нежелательное имя для дочери

Комик Гарик Харламов заявил, что не назовет дочь Ульяной

Популярный комик Гарик Харламов раскрыл имя, которой он бы никогда не дал своей дочери. Самое нежелательное имя он назвал в шоу «Кстати», запись доступна на платформе VK Видео.

Вместе с гостьей шоу блогершей Идой Галич, которая ждет ребенка, ведущие обсуждали возможные варианты имен для будущих детей. Блогерша призналась, что долго выбирала, как назовет дочь, вместе со своим женихом.

«Если у меня вот дочка будет, мне главное единственное имя, которое мне нельзя, это Ульяна. (...) Потому что ее инициалы будут ***, Харламова Ульяна Игоревна», — ответил на это Харламов.

Ранее стало известно, Гарик Харламов задолжал Федеральной налоговой службе более 700 тысяч рублей. Сообщается, что долг перед налоговой нашли у сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит Харламову. Общий долг компании юмориста составил 714 тысяч рублей.