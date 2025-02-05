У Харламова нашли долг перед налоговой

Популярный юморист, резидент шоу Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 700 тысяч рублей. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.
Долг перед налоговой нашли у сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит Харламову. Компания юмориста задолжала ФНС 714 тысяч рублей.
В ноябре стало известно, что у Харламова обнаружили больше ста автомобильных штрафов. Большая часть из них была назначена за превышение скорости.
Перед этим сообщалось, что компания Харламова Hot Dog Bulldog потеряла более 30 миллионов рублей в 2023 году. Через некоторое время стало известно, что сетью быстрого питания заинтересовались приставы.