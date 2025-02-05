Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:38, 5 февраля 2025Интернет и СМИ

У Харламова нашли долг перед налоговой

Юморист Гарик Харламов задолжал налоговой более 700 тысяч рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный юморист, резидент шоу Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 700 тысяч рублей. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.

Долг перед налоговой нашли у сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит Харламову. Компания юмориста задолжала ФНС 714 тысяч рублей.

В ноябре стало известно, что у Харламова обнаружили больше ста автомобильных штрафов. Большая часть из них была назначена за превышение скорости.

Перед этим сообщалось, что компания Харламова Hot Dog Bulldog потеряла более 30 миллионов рублей в 2023 году. Через некоторое время стало известно, что сетью быстрого питания заинтересовались приставы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Идет мощный замес». Российские войска штурмуют окрестности села в Курской области

      Раскрыты детали жизни Бьянки Цензори до замужества с Канье Уэстом

      Перечислены портящие кожу продукты

      Spotify выписали многомиллионный штраф в России

      Минобороны подтвердило масштабный обмен пленными с Украиной

      Одна страна оплатит поставки украинского зерна в Сирию

      USAID помогало Украине получить доступ к российским активам

      Саперов вызвали на проверку похожего на взрывное устройство предмета в Новой Москве

      Мирный житель пострадал из-за падения обломков дрона в столице российского региона

      Фетисов рассказал о начале увлечения Путина хоккеем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше