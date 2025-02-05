У Харламова нашли долг перед налоговой

Юморист Гарик Харламов задолжал налоговой более 700 тысяч рублей

Популярный юморист, резидент шоу Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) более 700 тысяч рублей. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.

Долг перед налоговой нашли у сети ресторанов быстрого питания Hot Dog Bulldog, которая частично принадлежит Харламову. Компания юмориста задолжала ФНС 714 тысяч рублей.

В ноябре стало известно, что у Харламова обнаружили больше ста автомобильных штрафов. Большая часть из них была назначена за превышение скорости.

Перед этим сообщалось, что компания Харламова Hot Dog Bulldog потеряла более 30 миллионов рублей в 2023 году. Через некоторое время стало известно, что сетью быстрого питания заинтересовались приставы.