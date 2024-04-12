Компанией Гарика Харламова заинтересовались приставы

Долг компании Гарика Харламова Hot Dog Bulldog передали судебным приставам

Компанией Hot Dog Bulldog, частью которой владеет известный российский юморист Гарик Харламов, заинтересовались судебные приставы. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По имеющимся данным, в период с августа по ноябрь 2022 года фирма Харламова не оплачивала услуги связи компании «Кантриком», которая в связи с этим подала на Hot Dog Bulldog в суд и выиграла дело. Утверждается, что организация Харламова осталась должна «Кантриком» более 58 тысяч рублей.

На этой неделе дело передали судебным приставам, добавили на канале.

Ранее сообщалось, что за 2023 год компания Харламова принесла убытки на сумму 33,3 миллиона рублей. При этом подчеркивалось, что в прошлые годы фирма юмориста теряла на десятки миллионов рублей больше.

До этого стало известно, что федеральная налоговая служба заблокировала счета компании Харламова по доставке еды «Здрасьте, приехали!» Организация не предоставила по требованию бухгалтерскую отчетность за 2023 год.