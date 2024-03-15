Налоговая заблокировала счета компании Харламова

ФНС заблокировала счета компании юмориста Харламова «Здрасьте, приехали!»

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании по доставке еды «Здрасьте, приехали!», принадлежащей юмористу Гарику Харламову. Об этом пишет Shot в Telegram.

Сообщается, что компания была создана в 2022 году. Руководителем организации была назначена сводная сестра артиста Алина Малания. Издание отмечает, что налоговая требовала от «Здрасьте, приехали!» предоставить бухгалтерскую отчетность за 2023 год, но владельцы этого не сделали.

Из-за того, что ФНС не получила налоговую декларацию от компании, ее счета заблокировали. Также уточняется, что фирма Харламова может быть ликвидирована в ближайшее время.

Ранее стало известно, что налоговая заблокировала счета компании «Коленки пчелы», частью которой владела блогерша Анастасия Ивлеева. Организация производит чипсы и энергетики под брендом Easy Peasy. Причина блокировки при этом не уточнялась.