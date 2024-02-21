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19:07, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой

ФНС заблокировала счета компании «Коленки пчелы» блогерши Ивлеевой

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Коленки пчелы», принадлежащей блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Super.

«На 21 февраля 2024 года (...) имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам», — приводит издание данные сервиса «СПАРК-Интерфакс» о счетах компании Ивлеевой. Причина блокировки счетов не уточняется.

Отмечается, что компанией «Коленки пчелы», занимающейся производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, Ивлеева владеет не единолично. Блогерше принадлежит 45 процентов акций компании. Оставшейся долей владеют бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков.

Ранее стало известно, как складывается жизнь Ивлеевой после «голой вечеринки». Отмечалось, что блогерша в основном проводит время дома, не посещает светские мероприятия. Также сообщалось, что многие рекламодатели разорвали или заморозили контакты с инфлюэнсершей.

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