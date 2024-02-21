Налоговая заблокировала счета компании Ивлеевой

ФНС заблокировала счета компании «Коленки пчелы» блогерши Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета компании «Коленки пчелы», принадлежащей блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Super.

«На 21 февраля 2024 года (...) имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам», — приводит издание данные сервиса «СПАРК-Интерфакс» о счетах компании Ивлеевой. Причина блокировки счетов не уточняется.

Отмечается, что компанией «Коленки пчелы», занимающейся производством чипсов и энергетиков Easy Peasy, Ивлеева владеет не единолично. Блогерше принадлежит 45 процентов акций компании. Оставшейся долей владеют бизнесмены Паулюс Виталиус и Алексей Клочков.

Ранее стало известно, как складывается жизнь Ивлеевой после «голой вечеринки». Отмечалось, что блогерша в основном проводит время дома, не посещает светские мероприятия. Также сообщалось, что многие рекламодатели разорвали или заморозили контакты с инфлюэнсершей.