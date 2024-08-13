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19:58, 13 августа 2024Интернет и СМИ

Харламов раскрыл отношение к КВН

Юморист Харламов заявил, что не воспринимает КВН как конкурента Comedy Club

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Популярный юморист, резидент шоу Comedy Club на ТНТ Гарик Харламов раскрыл отношение к КВН. На эту тему он высказался в интервью для РБК.

Харламов заявил, что КВН «все еще прекрасен». При этом, как уточнил юморист, он не воспринимает телеигру как конкурента Comedy Club. «[КВН —] это командная игра. Сначала ты три месяца пишешь материал, ищешь спонсоров, собираешь команду, потом отыгрываешь, если повезет, четыре игры в год и все. Comedy Club — это 25 передач в год. Каждую пятницу — вынь да положь», — пояснил он.

Юморист добавил, что у телепроектов разная аудитория. По его словам, КВН в основном смотрят дети и студенты, а Comedy Club — взрослые люди.

В том же интервью Харламов сравнил российский и американский юмор. Он отметил, что в США нет юмористического проекта, подобного Comedy Club.

Ранее Харламов назвал причину успеха КВН в 1990-х. Он объяснил, что в то время в телеигре участвовали лучшие юмористы страны.

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      Олег Давыдов
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