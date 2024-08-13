Харламов: в США на артистов сильно влияет культура отмены, в отличие от России

Популярный комик, резидент шоу Comedy Club на канале ТНТ Гарик Харламов сравнил российский и американский юмор. Об этом он высказался в интервью РБК.

Харламов отметил, что в США широко распространен стендап. При этом такого юмористического проекта, как Comedy Club, у американцев нет. «Наш Comedy Club — это ассорти. Вот вышли мы с Пашей Волей, поговорили с гостями. Потом вышли музыканты, спели. Вышла Марина [Кравец] с Демисом [Карибидисом], разыграла сцену. Вышел [Евгений] Синяков, показал какие-то видео», — рассказал юморист.

Комик добавил, что сегодня в США на артистов сильно влияет культура отмены, в отличие от России. По словам Харламова, американским комикам, в частности, нельзя выступать с расистскими и политическими шутками. В то же время у российских юмористов в этом плане «руки развязаны намного больше», счел резидент Comedy Club.

Ранее Харламов назвал причину успеха КВН в 1990-х. Комик объяснил это тем, что в тот период все лучшие юмористы участвовали в создании телеигры.