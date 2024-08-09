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15:42, 9 августа 2024Интернет и СМИ

Харламов объяснил успех КВН в 90-х

Харламов: в 90-х все лучшие юмористы работали только в КВН

Кадр: Надежда Стрелец / YouTube

Популярный комик, звезда шоу Comedy Club Гарик Харламов назвал причину успеха КВН в 1990-х годах. На эту тему он высказался в интервью журналистке Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

«На тот момент КВН аккумулировал в себе все силы, все мозги, которые только возможны были. Если сейчас на каждом канале есть юмористическая передача, в интернете тьма-тьмущая контента, то тогда не было ни интернета, ничего, тогда был только КВН», — объяснил Харламов успех телеигры в 90-х.

По словам звезды Comedy Club, в то время все лучшие юмористы работали только в КВН. «Все конкретно занимались этой игрой, именно поэтому она была такой крутой, где каждая команда отличалась от другой, это были действительно сильнейшие противостояния», — заключил комик.

Ранее популярный российский телеведущий, комик и экс-участник КВН Азамат Мусагалиев описал телеигру словами «что-то любимое сломалось». Юморист рассказал, что уже не смотрит эфиры передачи.

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      Олег Давыдов
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