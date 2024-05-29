Известный комик высказался о КВН словами «что-то любимое сломалось»

Комик Мусагалиев описал КВН словами «что-то любимое сломалось»

Популярный российский телеведущий, комик и экс-участник КВН Азамат Мусагалиев описал телеигру словами «что-то любимое сломалось». На эту тему он высказался в шоу блогерши Иды Галич «Есть вопросики», доступном на YouTube.

Мусагалиев рассказал, что уже не смотрит эфиры КВН. «То, что я вижу, вызывает такое чувство, будто что-то любимое сломалось. Это не потому, что КВН сейчас так руководят, это просто нормальное явление, когда ты говоришь, что в мое время и трава была зеленее, и музыка была ярче и звонче, и танцевали мы как-то приятнее, не дергаясь, не дрыгаясь», — сказал комик.

По мнению юмориста, время его участия в КВН было лучшим за всю историю телеигры. «Потом, если совсем по-старчески говорить, ерундистика какая-то началась, и мне это не нравится», — заключил он.

Ранее Мусагалиев заявил, что в КВН сокомандники помогали друг другу бороться со звездной болезнью. Комик уточнил, что он и его товарищи по команде КВН взяли за правило фотографироваться со всеми зрителями, которые просили об этом после концертов, даже если у них не было свободного времени.

Мусагалиев играл в КВН со школьных лет. В 2007 году он стал участником астраханской сборной КВН, а после ее распада присоединился к свежесозданной «Сборной Камызякского края». В 2015 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.