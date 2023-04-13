Популярный комик рассказал о звездной болезни во времена участия в КВН

Мусагалиев заявил, что участники КВН помогали друг другу бороться со звездной болезнью

Популярный российский телеведущий, комик и экс-участник КВН Азамат Мусагалиев заявил, что в «Клубе веселых и находчивых» он и его сокомандники помогали друг другу бороться со звездной болезнью. Об этом он рассказал в шоу «Я себя знаю!», выпуск вышел на YouTube.

«Вот момент с медными трубами... У нас такое было в команде КВН, вот этот вот первый пик популярности, нам повезло, что мы были вместе все. И там мы друг другу не давали "взлететь", типа: "Эй, ты куда, ну-ка вернись, мы все здесь», — поделился комик.

Говоря о борьбе со звездной болезнью, Мусагалиев уточнил, что он и его товарищи по команде КВН взяли за правило фотографироваться со всеми зрителями, которые просили об этом после концертов, даже если у них не было свободного времени.

Мусагалиев играл в КВН со школьных лет. В 2007 году он стал участником астраханской сборной КВН, а после ее распада присоединился к свежесозданной «Сборной Камызякского края». В 2015 году команда стала чемпионом Высшей лиги КВН.

Ранее Мусагалиев признался в противоречивых впечатлениях от родного города Камызяка. По словам юмориста, приезжая туда, он вскорости начинает понимать, что не может находиться там.