Популярный комик рассказал о противоречивых впечатлениях от родного города

Комик Мусагалиев заявил, что быстро устает от родного города Камызяка Астраханской области

Популярный российский комик, телеведущий и бывший игрок КВН Азамат Мусагалиев признался, что быстро устает от родного города Камызяка Астраханской области, когда приезжает туда. О противоречивых впечатлениях от родного города он рассказал в шоу «Надкаст», выпуск опубликован на платформе The Hole.

«Я приезжаю, допустим, в Камызяк. На третий-четвертый день я понимаю, что я не могу там находиться. Не из-за того, что, например, моя мама что-то мне говорит, я просто не могу там находиться», — заявил Мусагалиев.

Вместе с тем юморист заверил, что подобное ощущение возникает у него не из-за того, что ему не нравится город или местные жители. Напротив, по словам комика, в Камызяке он рад видеть знакомых и близких. «Но это как будто не то», — добавил Мусагалиев.

Его коллега юмористка Зоя Яровицына, также участвовавшая в шоу, отметила, что во время поездок в родной Новосибирск тоже чувствует себя некомфортно. Она призналась, что иногда даже меняет купленный заранее обратный билет, чтобы уехать пораньше.

Ранее о чувствах, которые вызывает у него родной город, рассказал комик Иван Абрамов. По словам юмориста, приезжая в Волгоград, где он родился и вырос, он поначалу радуется, что в городе ничего не изменилось. Однако затем он начинает переживать о местных жителях.