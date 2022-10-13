Известный российский комик рассказал о смешанных чувствах от родного города

Комик Абрамов признался, что по приезде в родной Волгоград испытывает смешанные чувства

Известный российский стендап-комик, бывший участник КВН Иван Абрамов признался, что по приезде в родной Волгоград испытывает смешанные чувства. Об этом юморист заявил в шоу «Подкаст Абрамова», выпуск которого доступен на его YouTube-канале.

«Каждый раз, когда я приезжаю в Волгоград, у меня чувство ностальгии, но это чувство ностальгии от того, что ни хрена не меняется в моем Красноармейском районе», — рассказал Абрамов своему коллеге, комику из Волгограда Андрею Бебуришвили. Он добавил, что поначалу радуется тому, что родной город выглядит как прежде, однако затем начинает задумываться о том, каково людям, которые там постоянно живут.

Бебуришвили, в свою очередь, указал, что, когда гостит в Волгограде, зачастую испытывает дискомфорт. По словам юмориста, это связано с тем, что, живя в Москве, он привык к более быстрому ритму жизни. «Я, когда приезжаю к бабушке, два дня ем, а остальные пять дней я хочу убить себя. Мне там, по сути, нечего делать», — заявил он.

Ранее Абрамов также назвал вещи, которые больше всего раздражали его в КВН. В частности, юморист признался, что ему не нравилась фильтрация шуток в телеигре.