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Бывший капитан команды КВН назвал самые раздражающие вещи в телеигре

Экс-кавээнщик Абрамов заявил, что в КВН его раздражала «фильтрация» шуток команды

Кадр: Иван Абрамов / Youtube

Известный российский стендап-комик, бывший капитан команды КВН «Парапапарам» Иван Абрамов назвал две вещи, которые больше всего раздражали его в «Клубе веселых и находчивых». Мнением о том, какие главные недостатки есть у телеигры, он поделился в своем подкасте, беседуя с бывшим участником КВН и ведущим Азаматом Мусагалиевым. Выпуск доступен на YouTube.

Абрамов отметил, что попробовал себя в стендапе, когда еще играл в КВН. Одним из преимуществ этого жанра перед телеигрой для него стал тот факт, что комик в нем был ответственным только перед собой. Помимо того, по словам Абрамова, когда после КВН он пришел в программу Stand Up на телеканале ТНТ, то ощутил свободу творчества, так как в проекте не было строгой редактуры.

«Меня в КВН раздражали две вещи: что нужно поднять всех [участников команды], чтобы началась работа, и что чтобы шутка дошла до зрителя, нужно пройти фильтры через команду, через авторов команды, через куратора команды, (...) потом чтобы одобрили редактора, потом показ Васильичу (Александру Васильевичу Масляковуприм. «Ленты.ру»)», — заявил юморист.

Комик добавил, что из-за этих причин последний сезон в КВН он играл «через не хочу». Абрамов также рассказал, что если бы открыл для себя стендап до участия в телеигре, то, вероятно, никогда бы не пошел в «Клуб веселых и находчивых».

Ранее бывший кавээнщик Иван Пышненко, состоявший в команде «Станция Спортивная», назвал главную проблему телеигры. Серьезным недостатком КВН юморист счел то, что из нее уходят чемпионы.

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Маргарита Щигарева
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