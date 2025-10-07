Россиянин забрался на высоковольтную ЛЭП и попал на видео

Житель подмосковных Котельников забрался на высоковольтную линию электропередачи (ЛЭП). Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На представленных кадрах видно, как мужчина в черной куртке около 6 утра залезает на высоковольтную линию.

Зачем он туда забрался, не известно, медики и сотрудники полиции начали убеждать его спуститься, однако уговоры пока результата не принесли.

Очевидцы отметили, что за пару часов он успел забраться еще выше.

До этого сообщалось, что житель Тюменской области испугался воя шакалов в Сочи и залез от страха на столб.

Прибывшие на место специалисты спасли напуганного путешественника. Он рассказал спасателям, что не успел выйти до темноты обратно в населенный пункт, хотя его об этом предупреждали.