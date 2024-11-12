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12:05, 12 ноября 2024Путешествия

Россиянин испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься

Житель Тюменской области испугался воя шакалов в Сочи и залез от страха на столб
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Анна Мартынова / Фотобанк Лори

Отдыхающий в Сочи российский турист испугался воя диких зверей в лесу, залез от страха на столб и не смог спуститься. Об этом пишет Telegram-канал ЮРПСО МЧС России.

Вечером в субботу, 9 ноября, 33-летний житель Тюменской области позвонил в экстренную службу и сказал, что боится нападения шакалов, поэтому забрался на указательный столб.

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Прибывшие на место специалисты спасли напуганного путешественника. Он рассказал спасателям, что не успел выйти до темноты обратно в населенный пункт, хотя его об этом предупреждали.

«Когда солнце село, мужчина испугался воя шакалов и забрался повыше, потому что не знал, как вести себя в лесу», — говорится в сообщении.

Ранее россиянин упал в бетонный канал в Сочи и получил закрытый перелом голени. Инцидент произошел вечером 2 октября в Адлерском районе главного отечественного курорта богачей. Сотрудники ведомства эвакуировали травмированного 29-летнего туриста из сточной канавы.

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