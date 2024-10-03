Россиянин упал в бетонный канал на главном курорте богачей и получил закрытый перелом

Россиянин упал в бетонный канал в Сочи и получил закрытый перелом голени. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.
Инцидент произошел вечером 2 октября в Адлерском районе главного отечественного курорта богачей. Сотрудники ведомства эвакуировали травмированного 29-летнего туриста из сточной канавы.
«Высота бетонных берегов составляла почти три метра, поэтому мужчина не мог сам выбраться, очевидцы вызвали экстренные службы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели и полицейские вытащили пострадавшего из канавы при помощи альпинистского снаряжения и лестницы. Наверху его уже ждали медики.
Ранее стало известно, что Сочи — главный отечественный курорт для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в этот город, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.