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15:42, 3 октября 2024Путешествия

Россиянин упал в бетонный канал на главном курорте богачей и получил закрытый перелом

Россиянин упал в сточную канаву в Сочи и получил закрытый перелом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россиянин упал в бетонный канал в Сочи и получил закрытый перелом голени. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

Инцидент произошел вечером 2 октября в Адлерском районе главного отечественного курорта богачей. Сотрудники ведомства эвакуировали травмированного 29-летнего туриста из сточной канавы.

«Высота бетонных берегов составляла почти три метра, поэтому мужчина не мог сам выбраться, очевидцы вызвали экстренные службы», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что спасатели и полицейские вытащили пострадавшего из канавы при помощи альпинистского снаряжения и лестницы. Наверху его уже ждали медики.

Ранее стало известно, что Сочи — главный отечественный курорт для богатых россиян. Из-за увеличения стоимости зарубежного отдыха и санкционных ограничений россияне стали активнее ездить в этот город, а также вкладываться в недвижимость, в том числе туристическую.

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      Фариза Бацазова
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